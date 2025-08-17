Unik, Warga Surabaya Gelar Upacara HUT RI di Pasar Karang Menjangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana berbeda terlihat di Pasar RW 7 Karang Menjangan, Surabaya pada peringatan HUT ke-80 RI tahun ini.

Lapak pasar disulap menjadi lokasi upacara pengibaran bendera merah putih, melibatkan lebih dari 100 warga, pedagang, hingga karang taruna setempat. Kegiatan ini ternyata telah menjadi agenda rutin warga RW 7 selama tiga tahun terakhir.

Ketua panitia kegiatan Prialansa Candra menyebut lokasi pasar dipilih karena wilayah RW tidak memiliki fasilitas umum atau lapangan.

“Kalau di RW 7 kami memang tidak punya fasum. Jadi, lahan yang ada hanya di pasar ini. Dari tahun ke tahun antusiasme warga semakin tinggi,” ujar Prialansa.

Menurutnya, konsep upacara setiap tahun semakin berkembang. Tahun ini, warga antusias memakai kostum adat dan seragam khas RT masing-masing.

Seluruh rangkaian acara dipegang oleh karang taruna dan didukung ibu-ibu PKK, RT/RW, serta warga pedagang.

“Panitia HUT Kemerdekaan tahun ini semuanya di-handle oleh karang taruna. Petugasnya juga dari karang taruna, dibantu ibu-ibu PKK dan KSH,” jelasnya.

Para pedagang tetap beraktivitas seperti biasa. Namun, saat pengibaran bendera dan mengheningkan cipta, semua aktivitas dihentikan sejenak dan diminta berdiri serta memberi hormat kepada bendera.