HUT ke-80 RI, Jatim Pecahkan 2 Rekor MURI Pembentangan Bendera 14 Km & Siswa Terbanyak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bendera merah putih dibentangkan sepanjang 14 kilometer yang melibatkan 10.868 pelajar berhasil meraih dua rekor MURI dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI).

Ide kreatif ini diinisiai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Produksi bendera melibatkan 800 sekolah setingkat SMA, SMK, dan SLB, dengan partisipasi 7.547 pelajar.

Parade pembentangan kain Merah Putih ini menambah semarak perayaan HUT RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Bendera tersebut membentang di sepanjang jalan-jalan di ibu kota Jawa Timur, Kota Pahlawan, dan berhasil menarik perhatian masyarakat luas.

Dua rekor MURI itu diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh Senior Manager MURI Triyono di halaman Gedung Negara Grahadi.

Dua pengharagaan MURI yang diterima adalah kategori menjahit kain Merah Putih yang melibatkan jumlah sekolah terbanyak dan pembentangan rangkaian bendera Merah Putih oleh pelajar terbanyak.

"Ini bukan hanya sekedar semangat tentang rekor, tetapi ini adalah bukti semangat persatuan, gotong royong dan cinta tanah air yang diwariskan kepada generasi muda," kata Triyono, Minggu (17/8).

Triyono mengaku bangga dengan Pemprov Jatim bersama Dinas Pendidikan. Dia menegaskan, rekor dunia adalah wujud asli dari prestasi membanggakan.