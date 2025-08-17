JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Momen Bendera Merah Putih Terbalik Saat Upacara HUT ke-80 RI di Balai Kota Surabaya

Momen Bendera Merah Putih Terbalik Saat Upacara HUT ke-80 RI di Balai Kota Surabaya

Minggu, 17 Agustus 2025 – 13:48 WIB
Momen Bendera Merah Putih Terbalik Saat Upacara HUT ke-80 RI di Balai Kota Surabaya - JPNN.com Jatim
Detik-detik upacara HUT ke-80 RI di Balai Kota Surabaya diwarnai bendera terbalik. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Upacara Bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Balai Kota Surabaya diwarnai momen bendera terbalik, Minggu (17/8).

Momen itu terjadi saat tim pasukan pengibar bendera (paskibra) telah bersiap untuk membuka bendera yang telah dikaitkan dengan tali di tiang. Namun, saat hendak dibentangkan, ternyata tidak berjalan terbuka dengan sempurna.

Beruntungnya, momen itu tak berlangsung lama. Pasukan pengibar berusaha untuk tetap tenang sembari membenarkan posisi bendara hingga akhirnya dikerek dan dikibarkan di tiang tertinggi.

Baca Juga:

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan belajar dari tim paskibra, ketika menghadapi masalah harus tenang sehingga bisa dicari jalan keluarnya.

“Ketika kita melihat paskibraka. Ketika ada sesuai kekeliruan, tetapi begitu tenangnya mereka. Mereka diberi dukungan oleh teman-temannya. Ketika ada kesalahan mereka tidak gentar, tetapi mereka memiliki ketenangan,” kata Eri seusai upacara.

Kekompakan itu, kata Eri, menjadi kunci tim paskibra untuk menghadapi masalah bendera terbalik. Ada dukungan dari tim agar, prosesi pengibaran bendera kembali lancar.

Baca Juga:

“Ketika itu bisa terbalik benderanya, tetapi hari ini tidak dengan ketenangan itu. Itulah dibutuhkan mental yang bagus, dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan keluarga,” jelasnya.

Meski demikian, Eri menyebut tim paskibra merupakan anak-anak hebat dan terbaik.

Detik-detik upacara HUT ke-80 RI di Balai Kota Surabaya diwarnai bendera terbalik
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kota Surabaya HUT ke-80 RI bendera terbalik Upacara HUT ke-80 RI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU