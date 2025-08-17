Tanda Cinta Tanah Air, 2 Eks Jemaah Islamiyah Ikut Upacara HUT RI di Ponpes Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Dua mantan narapidana terorisme (napiter) yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI) mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Pondok Pesantren (Ponpes) Muslimun, Plaosan, Magetan, Minggu (17/8).

Mereka berdua ialah Abdul Rahman Yurisya dan Luthfi Haidaroh alias Ubaid alias Adi alias Jafar. Upacara dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Magetan, Iptu Muhniryanto, dan diikuti sekitar 300 peserta.

Dalam sambutannya, Iptu Muhniryanto menyampaikan apresiasi kepada pengasuh Ponpes Al Muslimun, para ustaz, dan pengurus yang dengan khidmat menyelenggarakan upacara.

“Ini adalah bentuk nyata bahwa pesantren turut serta membangun semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI,” ujarnya.

Dia berharap bangsa Indonesia semakin bersatu, berdaulat, dan maju. Para ulama, santri, serta warga pesantren juga diharapkan selalu menjadi garda terdepan menjaga agama, bangsa, dan negara.

Abdul Rahman sebelumnya tergabung dalam JI sebagai bidang Hubungan Internasional.

Sementara itu, Luthfi Haidaroh pernah ditangkap terkait rencana peledakan di Akpol Semarang pada 2003, serta kembali ditangkap pada 2010 karena keterlibatannya dalam pelatihan militer di Aceh.

Luthfi merupakan putra KH Bukhori Burhanudin, pimpinan Ponpes Al Muslimun. Kehadiran keduanya dalam upacara peringatan HUT RI ini disebut sebagai simbol komitmen baru terhadap semangat nasionalisme. (mcr12/jpnn)