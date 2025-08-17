Usung Ignite Trailblazers, Open House Elyon Tawarkan Pendidikan Holistik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Elyon Christian School kembali menggelar rangkaian Elyon Day – Open House 2025 di seluruh kampus Surabaya sepanjang Agustus. Acara ini mengusung tema 'IGNITE//TRAILBLAZERS' dengan pendekatan pendidikan holistik.

Open House berlangsung bergantian di empat kampus Elyon: SD Kristen Elyon Kampus Sutorejo (1/8), Preschool East Kertajaya (2/8), Secondary dan High School Kampus Darmo (11/8), serta Preschool Primary West Kampus Sukomanunggal (16/8).

Kepala Sekolah Elyon Christian High School Jimy Hartanto mengatakan kegiatan ini bertujuan menyalakan potensi setiap anak untuk menjadi pemimpin.

“Pendekatan ini diwujudkan melalui 5K Pendidikan Holistik, yaitu Kerohanian, Karakter, Kompetensi, Kreativitas, dan Kebugaran. Kami ingin membentuk generasi yang tidak hanya unggul akademis, tetapi juga kuat spiritual, berintegritas, inovatif, terampil, dan sehat jasmani,” ujar Jimy, Sabtu (16/8).

Jimy menambahkan, salah satu program unggulan adalah Elyon Career Festival yang memberi ruang eksplorasi pilihan perguruan tinggi, jurusan, hingga profesi.

“Kami percaya anak-anak yang mengenal diri lebih dalam dan mendapat informasi tepat akan mampu membuat keputusan bijak dan bertanggung jawab,” katanya.

Untuk jenjang Secondary dan High School, Open House menghadirkan 5C Learning Station Exhibition, Performing Arts, Career Festival, hingga Medical Check-Up bekerja sama dengan National Hospital.

Ada pula Info Session bersama Cambridge Country Manager Qualification Indonesia, Adri Prakoso, yang memaparkan kurikulum Cambridge dan metode pembelajaran internasional.