Semangat Kemerdekaan, JCI East Java Kolaborasi Gelar Aksi Donor Darah Tuk 1.000 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata.

Dalam rangka HUT ke-80 RI, Junior Chamber International (JCI) East Java bersama berbagai pihak menggelar aksi donor darah bertajuk Setetes Darah, Sejuta Harapan di Ciputra World Surabaya, 16–17 Agustus 2025.

Kegiatan ini melibatkan Halodoc, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Rotary Club of Surabaya Jembatan Merah, Lions Club Surabaya Stellar, Palang Merah Indonesia (PMI), Reblood, dan Sehati Sesama.

Project Director JCI East Java, Eric Fenhan, menyebut kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kepedulian di masyarakat.

"Kami ingin setiap tetes darah menjadi harapan baru bagi sesama dan kita semua bisa menjadi pahlawan," ujarnya, Sabtu (16/8).

Selama dua hari, tercatat sekitar 1.000 orang sukarela mendonorkan darah. Selain donor, peserta juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.

Commissioner Director Health JCI East Java Lidya Andyta Syawal menambahkan acara ini sekaligus membangun kemitraan yang berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan setiap pendonor merasa aman dan nyaman," ucapnya.