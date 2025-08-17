Melihat Daycare Surabaya yang Diduga Sebabkan Balita 1 Tahun Terluka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Balita berinisial E berusia satu tahun asal Sidoarjo mengalami luka-luka di wajahnya saat dititipkan di daycare atau tempat penitipan anak di kawasan Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

Balita tersebut diduga digigit anak lainnya yang dititipkan di tempat tersebut. Insiden itu terjadi diduga karena kelalaian pegawai. Sebab, tidak ada penjaga saat keduanya ditidurkan dalam satu ruangan yang sama.

Kasus ini pun telah dilaporkan orang tua korban sejak 5 Juni 2025 ke Polda Jatim. Namun, hingga dua bulan berlalu belum ada perkembangan.

JPNN.com berusaha mendatangi daycare tersebut. Dari luar, suasana di dalam tampak sepi, tidak ada plang atau banner yang menunjukan identitas daycare tersebut.

Rumah berpagar putih itu tertutup rapat. Tim berusaha untuk memencet bel sebanyak dua kali. Tak lama kemudian, seorang perempuan keluar. Dia hanya menemui dari balik pagar tanpa dibuka.

Tim berusaha mempertahankan pemilik daycare terkait kejadian yang viral. Sayangya, pemilik tidak ada di tempat.

"Maaf orangnya (pemilik daycare) enggak ada," kata perempuan yang menemui sambil menutupi mulutnya, Sabtu (16/8).

