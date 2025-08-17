Dealer Baru AION Dibuka di Jalan Tunjungan, Surabaya Jadi Basis Pasar EV

jatim.jpnn.com, SURABAYA - GAC Indonesia meresmikan dealer AION Smart Tunjungan di Jalan Tunjungan Surabaya pada Sabtu (16/8). Pembukaan dealer baru ini sebagai bentuk keseriusan menggarap pasar mobil listrik di Jatim.

Saat ini, sudah ada empat dealer yang beroperasi di wilayah ini, masing-masing di Surabaya (dua lokasi), Malang, dan Sidoarjo.

CEO GAC AION Indonesia Andry Ciu mengatakan Jawa Timur merupakan pasar potensial, terutama Surabaya yang menjadi kota terbesar kedua di Indonesia.

“Kalau melihat perolehan SPK yang kita pantau selama ini sangat menjanjikan. Makanya kami hadir di GIIAS Surabaya dengan booth besar dan promo menarik,” ujar Andry, Sabtu (16/8).

Jajaran direksi GAC Indonesia saat grand opening dealer AION Smart Tunjungan Surabaya, Sabtu (16/8). Foto: Arry Saputra/JPNN

Menurut Andry, kontribusi Jawa Timur terhadap penjualan nasional cukup signifikan. Dia optimistis pasar EV di wilayah ini akan terus tumbuh, apalagi AION berkomitmen menjaga harga mobilnya tetap stabil.

“AION tidak ikut tren koreksi harga. Dari awal kami sudah pasang harga yang affordable, jadi konsumen tidak perlu khawatir soal resale value,” katanya.