Kata Pihak Supermarket Soal Pemasangan CCTV untuk Pantau Pajak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah swalayan di Surabaya mulai dipasangi kamera CCTV oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai bagian dari program pemantauan pajak berbasis self-assessment.

Salah satu lokasi yang telah didatangi petugas Pemkot adalah Superindo Supermarket di Jalan Nginden Semolo nomor 98. Pihak toko mengatakan pemasangan berlangsung pada Kamis (14/8).

“Teman-teman dari pemkot sudah datang ke sini untuk pemasangan CCTV, tetapi koordinasinya langsung sama store leader saya. Dari keterangan sekuriti, pemkot datang langsung pemasangan tanggal 14 Agustus 2025,” ujar Asisten Store Leader Superindo Semolowaru Chyntia Rida, Sabtu (16/8).

Chintya menjelaskan CCTV yang dipasang Pemkot berada di area luar swalayan, sedangkan di dalam, pihak toko sudah memiliki sistem CCTV internal sendiri.

“Di luar di dekat parkiran. Kita di toko juga punya soalnya. Internal toko juga punya CCTV,” tambahnya.

Dia juga menyebut belum mengetahui detail jumlah kamera atau sistem pemantauan yang digunakan Pemkot, karena hingga kini hanya sebatas pemasangan fisik.

“Jumlahnya saya kurang tahu. Sistematikanya saya belum tahu. Pemasangan saja, belum berjalan,” katanya.

Walakin, dia menilai upaya pemasangan CCTV ini merupakan langkah baik untuk mengawasi pajak, asalkan penerapannya dilakukan secara merata ke semua pelaku usaha.