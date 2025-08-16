Saham DADA Jadi Sorotan, Polanya Disebut Mirip PANI Sebelum Melejit Ribuan Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pasar modal tengah diramaikan oleh spekulasi kebangkitan saham PT DADA Tbk (DADA). Pergerakan emiten ini dinilai mirip dengan kisah spektakuler PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) yang dulu sempat meroket ribuan persen setelah aksi korporasi besar terungkap.

Sejumlah indikator disebut membuat saham DADA mulai menarik perhatian investor. Pertama, rekam jejak hukum emiten ini bersih, tanpa kasus PKPU maupun pailit. Kondisi tersebut memberi rasa aman bagi investor besar yang mengutamakan kepatuhan hukum.

Kedua, aktivitas perdagangan saham DADA melonjak. Meski harganya masih di level 'kelas perak', nilai transaksi harian sudah menembus miliaran rupiah. Aktivitas jumbo di harga rendah sering kali ditafsirkan sebagai sinyal akumulasi oleh investor bermodal besar.

Ketiga, beredar isu adanya pembicaraan antara DADA dan perusahaan properti raksasa asal Jepang seperti Kajima Corporation dan Mitsubishi Estate. Dua nama besar ini dikenal sangat selektif dalam berinvestasi dan hanya masuk pada entitas dengan fundamental kuat.

Fenomena tersebut mengingatkan pada pola PANI. Dulu, PANI bergerak dari harga rendah, disusul lonjakan transaksi, kemudian muncul isu akuisisi. Setelah pengumuman resmi, harga sahamnya melesat ribuan persen.

“Pasar modal selalu meninggalkan jejak. Saat ini, pola yang terbentuk di DADA terlalu mirip dengan PANI untuk diabaikan,” ujar seorang analis pasar.

Baca Juga: Nur Faizin Soroti Aksi Borong Saham Direksi Bank Jatim di Tengah Skandal Kredit Fiktif

Apabila isu akuisisi benar terealisasi, DADA bisa menjadi kendaraan ekspansi proyek-proyek properti besar di Indonesia. Valuasi perusahaan pun berpeluang terdongkrak signifikan.

Namun, di balik peluang emas tersebut, investor juga diingatkan soal risiko fenomena backdoor listing. Strategi masuknya entitas baru lewat akuisisi perusahaan tercatat tanpa IPO ini kerap memicu lonjakan harga, tetapi juga menyimpan risiko tinggi.