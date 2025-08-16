Sosialisasi Program MBG di Nganjuk, DPR RI & BGN Edukasi Warga Soal Program MBG

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra kerja.

Salah satu agenda sosialisasi digelar di Gedung Pertemuan Tanjunganom, Nganjuk pada Minggu (10/8). Acara yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia itu diikuti ratusan peserta dari warga setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M Yahya Zaini, Tenaga Ahli DPR RI M Sam’ani Kurniawan, Analis SDM Ahli Madya Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Alwin Supriyadi, Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Yasmin Nur Ditri, serta tokoh masyarakat Nganjuk Salik Ma’wal Murtadlo.

Tenaga Ahli DPR RI M Sam’ani Kurniawan menegaskan pihaknya bersama BGN akan terus memastikan program MBG berjalan optimal.

“Kami berkomitmen mengevaluasi, mengawasi, dan mendukung pelaksanaan program ini agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Sam’ani.

Sementara itu, Alwin Supriyadi dari BGN menekankan MBG tidak hanya soal pembagian makanan, melainkan juga strategi memperkuat sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Menu makanan disusun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan standar gizi BGN untuk memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat terpenuhi,” jelasnya.

Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Yasmin Nur Ditri menambahkan program ini juga bertujuan membentuk perilaku makan yang lebih sehat.