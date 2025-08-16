29.229 Penumpang Gunakan Kereta di Wilayah Doap 8 Menjelang HUT ke-80 RI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 29.229 penumpang telah menggunakan moda transportasi kereta api di sejumlah stasiun dalam wilayah kerja Daop 8 Surabaya pada Jumat (15/8) pukul 10.00 WIB.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan dari jumlah tersebut, 14.570 penumpang di antaranya berangkat dan 14.659 penumpang turun.

“Angka ini masih berpotensi meningkat karena jadwal keberangkatan kereta api jarak jauh, masih berlangsung hingga malam hari,” ujar Luqman.

KAI Daop 8 Surabaya telah mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat, selama momen tersebut, dengan mengoperasikan 54 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, yang terdiri dari 52 kereta api reguler dan dua kereta api tambahan.

“Total kapasitas 27.558 tempat duduk per hari. Operasi ini berlangsung khusus pada periode 15 sampai 18 Agustus 2025,” jelasnya.

Lonjakan ini dinilai Luqman membuktikan, kereta api tetap menjadi moda transportasi favorit masyarakat, khususnya untuk perjalanan jarak menengah dan jauh.

“Layanan yang semakin nyaman, tepat waktu, dan aman, kami optimis angka ini akan terus bertambah hingga akhir masa libur,” kata dia.

Secara keseluruhan, hingga saat ini KAI Daop 8 Surabaya telah melayani total 89.804 penumpang selama periode libur Cuti Bersama kemerdekaan, dengan rincian 42.279 penumpang naik dan 47.525 penumpang turun.