Supriyanto: Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR Sangat Memukau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPR RI Supriyanto menilai pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD dan Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (15/8) sangat memukau dan luar biasa.

Menurut legislator Partai Gerindra itu, pidato Presiden Prabowo mampu menjawab berbagai kritik dan keraguan masyarakat terhadap agenda serta prospek kepemimpinannya dalam menjalankan pembangunan bangsa di tengah tantangan zaman.

“Presiden Prabowo sangat responsif mendengarkan berbagai saran, kritik, keluhan dan aspirasi rakyat yang berkembang di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Supriyanto, Sabtu (16/8).

Pria yang akrab disapa Kang Pri itu menilai tekad dan semangat Presiden untuk melindungi serta menyejahterakan rakyat sangat jelas tergambar dalam pidato tersebut.

“Presiden secara eksplisit menyebut, bahwa tata kelola perekonomian Indonesia rusak akibat 'serakahnomics' yang dikuasai oleh sekelompok orang dan beberapa usaha konglomerasi,” katanya.

Supriyanto mengaku baru kali ini menyaksikan secara langsung standing ovation yang begitu meriah dan bergemuruh dari hadirin sidang setelah pidato Presiden Prabowo.

Menurutnya, pidato Presiden secara garis besar menjabarkan arah kebijakan APBN 2026 yang mencakup delapan prioritas, yakni:

"Pertama, bidang ketahanan pangan meliputi lumbung pangan, cadangan pangan, subsidi pupuk, dan dukungan ke Bulog," ucapnya.