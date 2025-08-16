Muzahidin Brewog Respons SE Sound Horeg, Begini Kalimatnya

jatim.jpnn.com, BLITAR - Pengusaha sound horeg di Jawa Timur menyatakan siap mematuhi Surat Edaran (SE) Bersama yang dikeluarkan Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/Brawijaya terkait penggunaan pengeras suara.

Hal itu disampaikan oleh Muzahidin Brewog, pengusaha sound asal Blitar yang dikenal sebagai bos Thomas Alva Edi Sound. Menurutnya, SE tersebut tidak melarang sound horeg, melainkan hanya memberikan batasan.

“Ya, kami mengikuti. Jadi, surat edafan kemarin tidak melarang, cuman memberikan batasan dan sejenis imbauan.

,” kata Brewog, Jumat (15/8).

Pemilik Brewog Audio Blitar ini mengaku, para pengusaha tidak pernah diajak berdiskusi sebelum aturan itu disusun.

“Saya belum diundang. Belum ada komunikasi, baik dari Pemprov maupun Polda. Paling mungkin ketemu Bupati Blitar,” ujarnya.

Walakin, Brewog menyatakan pihaknya akan menaati aturan, dengan harapan perizinan acara yang melibatkan sound horeg tidak dipersulit.

“Namanya masyarakat kalau sudah ada edaran ya mengikuti. Artinya, yang penting bisa kerja, bisa tetap mudah perizinannya, masyarakat yang pengin bikin acara dipermudah, tetapi juga diatur,” kata dia.

Sebelum SE diterbitkan, sejumlah acara warga yang menggunakan sound horeg disebut sudah sempat dibubarkan aparat, meski persiapannya dilakukan sejak lama.