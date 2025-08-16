Zikir & Salawat HUT ke-80 RI di Grahadi, Khofifah Doakan Jatim Guyub Rukun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Zikir, Salawat, dan Doa Mensyukuri 80 Tahun Indonesia Merdeka bersama Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (15/8) malam.

Acara yang dikemas dengan nuansa religius ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Sejak sore, ribuan jemaah sudah memadati halaman Grahadi untuk larut dalam dzikir dan sholawat bersama, sekaligus mendoakan bangsa.

Sejumlah tokoh hadir dalam kesempatan tersebut, mulai dari Ketua DPRD Jatim, Ketua KPU Jatim, Kepala Perwakilan BI Jatim, Dirut Bank Jatim, perwakilan Bank NTT dan NTB, Sekdaprov Jatim, seluruh kepala OPD, pimpinan BUMD, jajaran Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, hingga perwakilan ormas Islam seperti PWNU, PW Muhammadiyah, Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, MUI, Baznas, Dewan Masjid, serta LDII.

“Selamat datang seluruh undangan yang hadir. Mudah-mudahan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Allah melimpahruahkan keberkahan untuk Indonesia, barokah untuk Jawa Timur, dan barokah untuk kita semua. Semoga bangsa ini menjadi Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya.

Khofifah juga mendoakan agar masyarakat Jatim selalu guyub rukun serta diberkahi Allah SWT.

“Makin teduh hati kita, makin sejuk Jatim, makin damai Indonesia, dan makin luas Allah turunkan rezeki kita. Al-Fatihah,” katanya.

Sementara itu, Habib Syech mengaku bangga dengan kepemimpinan Khofifah yang memadukan kerja pemerintahan dengan doa dan salawat.