Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (16/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tirtoyudo, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.