JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (16/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tirtoyudo, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Baca Juga:

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cauca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU