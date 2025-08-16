Cuaca Surabaya Hari ini, Cerah Hingga Berawan Selama Pagi Hingga Malam
Sabtu, 16 Agustus 2025 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (16/8).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.
Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Sorenya berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 24-27 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Seharian cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
