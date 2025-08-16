Cuaca Jawa Timur 16 Agustus 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (16/8).

Paginya Kota Batu dan Pasuruan hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Batu dan Kota Malang berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan Sidoarjo berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-34 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)