Sosialisasi Program MBG di Blitar, Warga Diminta Waspada Oknum BGN Meminta Bayaran

jatim.jpnn.com, BLITAR - Warga Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar mendapat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (6/8). Sosialisasi yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia ini berlangsung di Gedung Desa Suru mulai pukul 13.00 WIB. Sekitar 300 peserta hadir dalam acara tersebut.

Hadir dalam kesempatan itu anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono, Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Achmad Kudori, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Adib Al Fikry (via zoom), dan Kepala Instalasi Gizi RSUD dr Iskak Tulungagung, Ratih Puspitaningtyas.

Heru Tjahjono mengajak masyarakat mendukung penuh program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Tujuan utama program MBG adalah mengurangi angka stunting dan malnutrisi sekaligus membantu pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan peserta didik dari PAUD hingga SLTA/SMK,” ujar Heru.

Menurutnya, MBG bukan hanya fokus pada penurunan angka stunting, tetapi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di Kabupaten Blitar.

“Kecukupan gizi yang seimbang penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Karena itu program MBG sangat krusial,” katanya.

Sementara itu, Achmad Kudori menyampaikan bahwa MBG sejalan dengan misi besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai program ini juga memberi kontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya melalui pendirian dapur komunitas atau Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG).

“Program ini membuka peluang kerja baru dan memberdayakan masyarakat sekitar. Saat ini baru ada enam SPPG yang beroperasi di Kabupaten Blitar, masih banyak penerima manfaat yang belum terjangkau,” ungkap Kudori.