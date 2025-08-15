JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Balita Terluka di Daycare Surabaya, Orang Tua Lapor Polda Jatim

Balita Terluka di Daycare Surabaya, Orang Tua Lapor Polda Jatim

Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:40 WIB
Balita Terluka di Daycare Surabaya, Orang Tua Lapor Polda Jatim - JPNN.com Jatim
Balita mengalami luka-luka saat dititipkan ke daycare di Surabaya diduga digigit oleh anak lain. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Orang tua balita berinisial E berusia satu tahun asal Sidoarjo yang mengalami luka memar pada bagian wajah saat dititipkan di daycare melaporkan kejadian itu ke Polda Jatim.

Laporan itu dibuat satu hari setelah kejadian teregister dengan LP/B/789/VI/2025/SPKT/Polda Jatim tertanggal 5 Juni 2025.

Ibu korban berinisial F mengatakan laporan itu ditujukan kepada pemilik daycare yang berada di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya berinisial R.

Baca Juga:

"Iya, pemilik daycare inisial R,” kata F saat dihubungi, Kamis (14/8).

Kejadian ini, kata F, tentu membuat hatinya teriris. Buah hati yang seharusnya dijaga dan diawasi sepenuh hati, kini harus menahan luka diduga akibat gigitan anak usai dua tahun yang dititipkan di sana juga.

“Saya dilapori itu tuh dijelaskan kalau memang digigit temannya, terus saya juga dikirimin foto, tetapi fotonya itu difilter,” jelasnya.

Baca Juga:

Insiden itu membuat kaget F, di dalam foto yang diterimanya, luka yang mengenai pipi anaknya tidak begitu tampak merah, tetapi memang ada luka gores.

“Terus saya ngelihat telinganya kok kayaknya berdarah jadi saya minta telinganya, tapi ternyata di-blur,” jelasnya.

Pemilik daycare di Kelurahan Medokan Ayu dilaporkan ke polisi pascakejadian bayi asal Sidoarjo alami luka saat dititipkan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim balita luka-luka Daycare Surabaya kasus balita luka-luka kasus balita luka

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU