Indosat Gandeng Erafone & Oppo Meriahkan Festival Belanja di Jatim, Benefit Melimpah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) lewat brand IM3 bersama Erafone dan Oppo menggelar Festival Belanja Erafone di Jawa Timur.

Ajang ini berlangsung 15 Agustus hingga 30 September 2025 di seluruh toko Erafone wilayah Jatim, menghadirkan promo, penawaran eksklusif, dan pengalaman belanja yang lebih dekat dengan pelanggan.

Salah satu daya tariknya adalah hadirnya IM3 Platinum, layanan pascabayar baru Indosat yang menawarkan kuota besar, prioritas jaringan, dan perlindungan digital lewat fitur SATSPAM.

Festival ini digelar di tiga titik utama, yakni Erafone & More Ruko Raya Manyar Surabaya, Erafone Megastore 3.0 Sutoyo Malang, dan Erafone Kediri Town Square.

Head of Region 4 Erajaya Digital Mulyana Sopian mengatakan Erafone memiliki hampir 139 store di Jawa Timur.

“Jumlah ini akan terus bertambah. Melalui Festival Belanja Erafone, kami ingin memberi kemudahan akses dan pilihan produk lebih lengkap, sekaligus pengalaman belanja bernilai tambah,” ujar Mulyana.

Oppo sebagai device partner menawarkan bundling eksklusif Oppo Reno 14 Series dengan paket Platinum 50GB/bulan selama 12 bulan seharga Rp600.000, atau 24 bulan Rp1.200.000. Promo berlaku 15–31 Agustus 2025 di seluruh store Erafone Jatim.

Regional General Manager Oppo Surabaya Lucky menilai bundling ini memberi kesempatan pelanggan memiliki smartphone berkualitas dengan paket internet lengkap untuk menikmati konektivitas dan hiburan tanpa batas.