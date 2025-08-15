Terserempet Truk, Pengendara Motor Tewas di Saradan Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Insiden kecelakaan melibatkan pengendara motor dan truk terjadi di Jalan Raya Surabaya - Madiun, masuk Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (14/8) sekira pukul 20.05 WIB.

Kecelakaan itu membuat satu orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun Iptu Roni Susanto mengatakan kecelakaan itu bermula saat sepeda motor Honda Vario bernopol AE 4762 OS yang dikemudikan oleh Suyitno (48) berboncengan dengan Siti Aminah (41) melaju dari arah timur ke barat.

“Pengendara motor mendahului truk gandeng yang tidak diketahui identitasnya, melaju searah di depannya dari sebelah kanan,” jelas Roni, Jumat (15/8).

Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan atau barat ke timur, melaju truk yang belum diketahui identitasnya. Diduga pengemudi motor terserempet.

“Korban kemudian terjatuh ke kiri beserta penumpangnya, sesaat kemudian penumpang sepeda motor tertabrak truk gandengan yang tidak diketahui identitasnya, melaju di sebelah kiri,” jelasnya.

Kejadian itu membuat Siti Aminah meninggal dunia di lokasi. Petugas telah mendatangi lokasi kejadian, dan menolong korban serta melakukan pengaturan arus lalu lintas di TKP.

“Kami melaksanakan Olah TKP, mencari keterangan saksi, evakuasi kendaraan, dan mengamankan barang bukti,” pungkas Roni. (mcr23/jpnn)