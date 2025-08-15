JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Terserempet Truk, Pengendara Motor Tewas di Saradan Madiun

Terserempet Truk, Pengendara Motor Tewas di Saradan Madiun

Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:12 WIB
Terserempet Truk, Pengendara Motor Tewas di Saradan Madiun - JPNN.com Jatim
Insiden kecelakaan terjadi Jalan Raya Surabaya - Madiun, masuk Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (14/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Insiden kecelakaan melibatkan pengendara motor dan truk terjadi di Jalan Raya Surabaya - Madiun, masuk Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (14/8) sekira pukul 20.05 WIB.

Kecelakaan itu membuat satu orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun Iptu Roni Susanto mengatakan kecelakaan itu bermula saat sepeda motor Honda Vario bernopol AE 4762 OS yang dikemudikan oleh Suyitno (48) berboncengan dengan Siti Aminah (41) melaju dari arah timur ke barat.

Baca Juga:

“Pengendara motor mendahului truk gandeng yang tidak diketahui identitasnya, melaju searah di depannya dari sebelah kanan,” jelas Roni, Jumat (15/8).

Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan atau barat ke timur, melaju truk yang belum diketahui identitasnya. Diduga pengemudi motor terserempet.

“Korban kemudian terjatuh ke kiri beserta penumpangnya, sesaat kemudian penumpang sepeda motor tertabrak truk gandengan yang tidak diketahui identitasnya, melaju di sebelah kiri,” jelasnya.

Baca Juga:

Kejadian itu membuat Siti Aminah meninggal dunia di lokasi. Petugas telah mendatangi lokasi kejadian, dan menolong korban serta melakukan pengaturan arus lalu lintas di TKP.

“Kami melaksanakan Olah TKP, mencari keterangan saksi, evakuasi kendaraan, dan mengamankan barang bukti,” pungkas Roni. (mcr23/jpnn)

Pengendara motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Surabaya-Madiun, tewas terserempet truk.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan lalu lintas kecelakaan motor kecelakaan sepeda motor Jalan Surabaya-Madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU