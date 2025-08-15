Tas Kuning Berisi Ratusan Amunisi Ditemukan di Tol Ngawi–Kertosono, Polisi Turun Tangan

JPNN.com

Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:45 WIB
Seorang pegugas kebersihan mendadak dihebohkan dengan sebuah tas kain berwarna kuning yang mencurigakan tergeletak di KM 604A Tol Ngawi–Kertosono, Jumat (15/8) pagi. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Petugas kebersihan digegerkan dengan sebuah tas kain berwarna kuning mencurigakan yang tergeletak di KM 604A Tol Ngawi-Kertosono, Jumat (15/8) pagi.

Setelah dicek, tas kain itu ternyata berisi ratusan butir peluru. Temuan tersebut sontak membuat kaget petugas kebersihan.

Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Madiun Ipda Ichsan Novianto menjelaskan tas kuning itu sitemukan di tepi jalur tol yang masuk wilayah Desa Glonggong, Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun.

“Sekitar pukul 09.00 WIB, petugas kebersihan sedang menyapu seperti biasa. Saat memungut sebuah tas kuning, ternyata di dalamnya berisi amunisi,” ujar Ichsan.

Penemuan itu segera dilaporkan ke pihak Jasa Marga, kemudian diteruskan ke PJR Tol dan Polres Madiun.

Tim Inafis bersama petugas piket langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

“Hasil pengecekan, di dalam tas terdapat 113 butir peluru laras panjang dan 42 butir peluru laras pendek. Seluruhnya sudah diamankan untuk kepentingan penyelidikan,” jelasnya.

Menurut Ichsan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk memastikan jenis senjata yang cocok dengan amunisi tersebut serta memeriksa sidik jari yang mungkin tertinggal di tas. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

