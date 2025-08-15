Sosialisasi Program MBG, DPR RI & BGN Ajak Warga Mojokerto Tambah Literasi Gizi

JPNN.com

Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:33 WIB
Anggota DPR RI hingga BGN saat memberikan sosialisasi program MBG kepada warga di Mojokerto. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan ke berbagai daerah. Kali ini dilakukan di Pondok Pesantren Suryalaya, Mojokerto pada Senin (11/8).

Sosialisasi MBG di Mojokerto dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M Yahya Zaini, Tenaga Ahli DPR RI M Sam’ani Kurniawan, Analis SDM Ahli Madya Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Alwin Supriyadi, Staf Direktorat Promosi dan Edukasi BGN Widya Setiawan, serta Kepala Desa Banjaragung Mujib.

Yahya Zaini menyatakan BGN adalah mitra Komisi IX DPR RI yang akan menjalankan program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus mengevaluasi, mengawasi, dan mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan baik serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Yahya.

Alwin Supriyadi menambahkan MBG bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Menu makanan dalam program ini disusun sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan standar gizi yang ditetapkan BGN, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat,” ucap Alwin.

Dia juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra melalui situs resmi BGN di bgn.go.id.

Sementara itu, Widya Setiawan menekankan pentingnya literasi gizi sejak dini.

Warga Mojokerto diajak menambah literasi gizi terkait program MBG yang digagas Presiden Prabowo.
