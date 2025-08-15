Kecelakaan Maut di Panjang Jiwo Surabaya, Pemotor Asal Sidoarjo Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami pria berinisial PC (39) warga Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru Sidoarjo pada Kamis (14/8) malam.

Pria tersebut dilaporkan tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai motor Yamaha di Jalan Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan kecelakaan tunggal yang dialami oleh PC terjadi pukul 23.54 WIB.

Setelah mendapatkan laporan kejadian itu, tim gabungan dari BPBD Kota Surabaya langsung bergerak ke lokasi dan tiba sekitar pukul 00.02 WIB, atau delapan menit setelah laporan diterima.

"Petugas menemukan korban dalam kondisi tidak sadar. Setelah dilakukan pengecekan dan penanganan awal oleh Tim Gerak Cepat Timur, korban dinyatakan meninggal dunia," ujar Linda, Jumat, 15 Agustus 2025.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSU dr Soetomo menggunakan ambulans Dinas Sosial, sedangkan sepeda motor Yamaha milik korban diamankan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Proses penanganan di lokasi melibatkan BPBD Kota Surabaya, Tim Gerak Cepat Timur, Posko Terpadu Timur, Kepolisian Sektor Tenggilis, serta ambulans Dinsos.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kondisi jalan dan faktor kelalaian pengendara.