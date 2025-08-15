Balita 1 Tahun Terluka Saat Dititipkan di Daycare Surabaya, Pipi Lebam Seperti Digigit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nasib malang menimpa balita berinisial E yang masih berumur satu tahun asal Sidoarjo. Dia mengalami luka memar pada bagian wajahnya yang diduga seperti bekas gigitan.

Luka memar itu terjadi saat E dititpkan di sebuah daycare atau tempat penitipan anak yang berada di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

Ibu korban berinisial F menceritakan kejadian tak menyenangkan itu dialami putri kecilnya pada 4 Juni 2025 lalu.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Sopir Pikap Tersangka Kasus Balita Terlindas Pikap di Halaman Rumah

Pagi itu sekitar pukul 06.00 WIB, dia bersama suaminya menyerahkan putri mereka ke daycare.

Kegiatan itu rutin dilakukan sejak Desember 2024 sehingga terhitung enam bulan mereka mempercayakan putrinya diasuh di tempat tersebut.

“Nah, pukul 06.00 WIB itu sama suami menyerahkan terus kami berangkat kerja. Sekitar pukul 08.00 WIB itu saya dapat chat panjang dari pihak daycare-nya,” kata F saat dihubungi, Kamis (14/8).

F mendapatkan informasi ada kejadian kurang menyenangkan. Kala itu, korban ditidurkan dengan sekamar dengan anak baru berusia sekitar dua tahun lebih.

Menurut pengakuan pihak daycare, saat anak-anak tertidur tidak ada petugas yang berjaga dan berdalih ditinggal 15 menit.