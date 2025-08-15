Viral Pemotor di Surabaya Ketuk Kaca Mobil Minta-Minta Uang, Meresahkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi seorang pria pengendara motor mengetuk kaca mobil lalu meminta-minta uang kepada pengemudi di Jalanan Kota Surabaya viral di media sosial.

Berdasarkan video yang diunggah akun TikTok @sfrindhpus tampak pengendara motor bernopol R44HIL mengenakan helm biru dan kaus belang-belang berbicara di samping mobil.

“Guys hati-hati ya ini orang dari dulu banget emang begitu suka ketuk-ketuk pintu mobil ngintip-ngintip juga dan minta-minta uang, dia muter di mana-mana faktanya," tulis akun tersebut.

"Ini pelatnya juga plat palsu kayaknya, be carefull ya guys apalagi yang setiran sendirian terutama wanita soalnya aku sendiri merinding," imbuhnya.

Pemilik akun bernama Safira itu mengungkapkan kejadian itu dialaminya di Jalan Mayjen Sungkono pada Selasa (12/8).

"Dia (pelaku) mengintip-intip mobil, habis begitu diketuk (kaca mobilnya), setelah itu dia meminta uang dan menyebutkan nominal," kata Safira saat dikonfirmasi, Kamis (14/8).

Safira mengaku ketakutan dengan tindakan yang dilakukan pria tersebut. Dia langsung menolak permintaan itu sehingga tidak tahu berapa nominal yang diminta.

"Tidak ada (kerugian) sih saya karena ketika di mobil saya pelakunya hanya mengintip-intip saja, saya lihatin langsung pergi. Meresahkan banget, jujur," ungkapnya.