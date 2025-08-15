Gaet Investor dari Surabaya, Savyavasa Tawarkan Hunian Premium di Dharmawangsa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tren investasi properti premium di Surabaya terus meningkat. Melihat peluang tersebut, Savyavasa kembali hadir di Kota Pahlawan untuk kedua kalinya lewat gathering eksklusif bertema Unlocking Strategic Investment Opportunities and Potential in Jakarta’s Premium Property Market.

Kunjungan ini menjadi kelanjutan dari perkenalan perdana pada 2022 lalu. Bedanya, kali ini Savyavasa membawa kabar terbaru: proyek hunian mewah di kawasan elite Dharmawangsa, Jakarta Selatan itu sudah mendekati tahap akhir pembangunan dan bersiap serah terima unit pada akhir 2025.

Director of Sales & Marketing Savyavasa Kristien Joe mengatakan karakter investor Surabaya sejalan dengan konsep hunian yang dikembangkan bersama Swire Properties dan PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSI Group).

“Savyavasa dirancang untuk memastikan keamanan investasi lewat lokasi strategis dengan apresiasi nilai stabil. Fasilitas dan kualitasnya berstandar internasional, sesuai kebutuhan masa kini dan masa depan,” ujar Kristien dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8).

Dia menjelaskan Dharmawangsa adalah kawasan premium dengan ruang hijau luas, akses mudah ke sekolah internasional, pusat bisnis, fasilitas kesehatan, hingga city centre. Permintaan di kawasan ini tinggi, sementara pasokan hunian sangat terbatas.

“Savyavasa bukan hanya investasi bernilai tinggi, tetapi juga ideal untuk multigenerational living. Progres kami sejak 2022 konsisten, dan minat pasar Surabaya sangat besar,” katanya.

Hunian ini berdiri di lahan ±3 hektare, dilengkapi fasilitas seperti jogging track ±1 km, tiga kolam renang, gymnasium, wellness rooms, Hammam spa pertama di hunian premium Jakarta, lapangan tenis, area BBQ, kafe, restoran, mini-mart, dan area bermain anak indoor–outdoor.

Desainnya melibatkan arsitek kelas dunia SCDA, mengedepankan tata ruang fungsional, privasi, kenyamanan, serta teknologi smart home. Semua dikemas dalam konsep ramah lingkungan dengan pencahayaan alami dan ventilasi silang optimal.