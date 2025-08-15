Cuaca Malang Hari ini, Seharian Cerah Hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (15/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18-25 kilometer per jam.