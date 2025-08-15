Cuaca Jawa Timur 15 Agustus 2025, Pagi & Siang Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (15/8).

Paginya Lumajan hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Lumajang masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya Kota Pasuruan, Pacitan, dan Pasuruan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Bondowoso, Kota Pasuruan, Lumajang, dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)