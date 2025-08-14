Fenomena Siswa Sekolah Rakyat Kabur dari Asrama, Cak Imin : Wajar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai siswa Sekolah Rakyat (SR) yang kabur dari asrama adalah hal wajar.

Menurutnya, siswa tersebut memang butuh adaptasi untuk menjalankan rutinitas yang berbeda dari biasanya.

“Wajar, itu pasti ada. Ada daerah yang terjadi perubahan kultur kehidupan sehari-haru itu pasti ada,” kata Cak Imin seusai meninjau Sekolah Rakyat di Universitas Negeri Surabaya, Kamis (14/8).

Cak Imin mengatakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah akan melakukan pendekatan serta mencari tahu penyebab siswa tersebut kabur.

“Nanti akan kami approach (pendekatan) akan kami lakukan penelusuran bakatnya apa. Itu proses biasa,” ujarnya.

Ditanya soal upaya meminimalisir kejadian tersebut, Cak Imin hanya mengatakan bahwa pemerintah akan menangani semua yang bermasalah.

“Ya, pokoknya semua yang bermasalah kami tangani karena masuk sini kan tanpa syarat,” ucapnya.

Sebelumnya, lima siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung, Jawa Tengah meninggalkan asrama sekolah rakyat tanpa pamit karena kangen dengan keluarga.