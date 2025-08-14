ILF Expo 2025 Hadirkan Inovasi Kulit & Alas Kaki Pelaku Industri dari 11 Negara

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Indo Leather & Footwear (ILF) Expo 2025 kembali digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, 14–16 Agustus 2025.

Pameran internasional yang memasuki tahun ke-18 ini menjadi ajang strategis bagi industri kulit dan alas kaki.

Tahun ini, ILF Expo digelar bersamaan dengan Indo Garment Textile (IGT) Expo 2025, menghadirkan lebih dari 280 peserta, termasuk 70 UMKM, serta diikuti pelaku industri dari sebelas negara: China, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Swiss, Taiwan, dan Vietnam.

Penyelenggara menargetkan 15.000 pengunjung dari dalam dan luar negeri.

CEO Krista Exhibitions Daud D Salim mengatakan ILF dan IGT Expo menjadi wadah untuk menyatukan ide kreatif, kemajuan teknologi, dan potensi kerja sama bisnis.

“Indonesia punya potensi besar di sektor kulit dan alas kaki. Kami ingin potensi ini berkembang menjadi kekuatan yang diakui dunia,” ujar Daud dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8).

Pameran menampilkan beragam produk unggulan, mulai dari mesin jahit modern, mesin cetak sepatu, fabric dan tekstil premium, sol sepatu, aksesori fashion, sneakers, boots, sandal, hingga kulit eksotik untuk fashion, furnitur, dan garment.

Acara dibuka oleh Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Adie Rochmanto Pandiangan serta Deputi Bidang Wisata Kemenparekraf Drs Vinsensius Jemadu.