KMP Gili Iyang Terbakar di Perairan Karang Jamuang, 268 Penumpang Selamat

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kapal Motor Penumpang (KMP) Gili Iyang mengalami kebakaran di perairan Karang Jamuang, Kabupaten Gresik pada Rabu (13/8) malam.

Kasat Polairud Polres Gresik Iptu Arifin memastikan seluruh penumpang dan kru selamat dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 22.30 WIB itu.

“Seluruh penumpang dan kru selamat. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada bagian penerangan car deck atau dek kendaraan,” kata Arifin, Kamis (14/8).

Arifin mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan maritim setempat untuk memastikan penanganan berjalan aman.

“Kapal sudah sandar di Pelabuhan Gresik dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

KMP Gili Iyang yang dinakhodai Supriadi (45) berangkat dari Pelabuhan Gresik pukul 20.30 WIB menuju Pulau Bawean dengan mengangkut 268 penumpang.

Rinciannya, 164 penumpang dewasa kelas ekonomi, 40 penumpang kelas bisnis, 16 bayi, 62 unit kendaraan golongan II, dan kargo seberat 60 ton.

Sekitar pukul 22.30 WIB, saat melintas di Bouy 8, Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), asap tebal terlihat keluar dari salah satu ruangan penumpang.