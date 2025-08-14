JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini KMP Gili Iyang Terbakar di Perairan Karang Jamuang, 268 Penumpang Selamat

KMP Gili Iyang Terbakar di Perairan Karang Jamuang, 268 Penumpang Selamat

Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:00 WIB
KMP Gili Iyang Terbakar di Perairan Karang Jamuang, 268 Penumpang Selamat - JPNN.com Jatim
KMP Gili Iyang yang mengalami kebakaran di perairan Karang Jamuang, Gresik, Jawa Timur, terlihat dari kapal evakuasi, Kamis (14/8/2025) dini hari. (ANTARA/HO-Polres Gresik)

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kapal Motor Penumpang (KMP) Gili Iyang mengalami kebakaran di perairan Karang Jamuang, Kabupaten Gresik pada Rabu (13/8) malam.

Kasat Polairud Polres Gresik Iptu Arifin memastikan seluruh penumpang dan kru selamat dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 22.30 WIB itu.

“Seluruh penumpang dan kru selamat. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada bagian penerangan car deck atau dek kendaraan,” kata Arifin, Kamis (14/8).

Baca Juga:

Arifin mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan maritim setempat untuk memastikan penanganan berjalan aman.

“Kapal sudah sandar di Pelabuhan Gresik dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

KMP Gili Iyang yang dinakhodai Supriadi (45) berangkat dari Pelabuhan Gresik pukul 20.30 WIB menuju Pulau Bawean dengan mengangkut 268 penumpang.

Baca Juga:

Rinciannya, 164 penumpang dewasa kelas ekonomi, 40 penumpang kelas bisnis, 16 bayi, 62 unit kendaraan golongan II, dan kargo seberat 60 ton.

Sekitar pukul 22.30 WIB, saat melintas di Bouy 8, Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), asap tebal terlihat keluar dari salah satu ruangan penumpang.

KMP Gili Iyang terbakar di perairan Gresik, Rabu malam. Sebanyak 268 penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Ini kronologinya.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kmp gili iyang KMP Gili Iyang kebakaran perairan karang jamuang kebakaran kapal satpolair gresik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU