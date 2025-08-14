Indah Kurnia & BGN Edukasi Ratusan Warga Balasklumprik Surabaya Soal Program MBG

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi senjata utama melahirkan generasi emas Indonesia.

Sosialisasi program ini digelar di Balai Warga RW 07, Balasklumprik, Surabaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal pentingnya pola makan sehat pada Minggu (10/8).

Acara dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia Kurniawati, Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Teguh Suparngadi, Lurah Balasklumprik Moch Soeltoni, serta tokoh masyarakat setempat.

Indah Kurnia menjelaskan BGN dibentuk Presiden Prabowo untuk mencetak Generasi Emas 2045. Menurutnya, MBG bukan sekadar membagikan makanan, tetapi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap masa depan anak Indonesia.

"Agar Tercipta SDM yang unggul, profesional, berkualitas dan berdaya saing MBG bukan sekadar membagikan makanan untuk anak-anak, namun bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap masa depan anak-anak Indonesia," ujar Indah Kurnia.

Sementara itu, Teguh Suparngadi menyampaikan MBG difokuskan pada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemenuhan gizi sejak dini diharapkan mampu menekan angka stunting.

"Dengan memenuhi kebutuhan gizi mereka sejak dini, MBG juga menjadi langkah nyata dalam mencegah dan mengantisipasi angka stunting di masa depan untuk mencapai Generasi Indonesia Emas 2045," katanya.

Selain manfaat kesehatan, MBG dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal lewat dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelaku UMKM setempat dilibatkan mulai dari penyedia bahan baku, pengolah makanan, hingga tenaga kerja.