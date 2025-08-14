Harlah ke-12 Unusa Tekankan Inovasi Kesehatan dan Penelitian Solutif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memanfaatkan momentum peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-12 untuk menegaskan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam Sidang Senat Terbuka di Auditorium Kampus B, para akademisi Unusa memaparkan beragam riset yang berorientasi pada solusi nyata bagi masalah kesehatan di Indonesia.

Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS) Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA memuji perkembangan Unusa yang dinilai melampaui capaian perguruan tinggi seumurannya.

Baca Juga: FK Unusa Terima Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dari Universiti Sains Malaysia

Dia menegaskan kampus ini sejak awal dirancang untuk menjadi pusat pendidikan unggul, termasuk dengan rencana membuka program spesialis jantung, kebidanan, S2 kesehatan masyarakat, dan pendidikan profesi gizi.

“Unusa tidak boleh hanya berhenti di satu titik. Ia harus berkembang menjadi ruang yang penuh manfaat,” ujar Prof Nuh, Rabu (13/8)

Sementara itu, Rektor Unusa Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng menambahkan orientasi pendidikan kampus ini selalu diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Kalau kami mampu memenuhi kebutuhan mereka, manfaatnya akan dirasakan langsung,” ucapnya.

Dalam rangkaian acara itu, tiga dosen yang baru meraih gelar doktor menyampaikan orasi ilmiah.