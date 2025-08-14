Diduga Korsleting Listrik, KMP Gili Iyang Kebakaran di Perairan Karang Jamuang

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Gili Iyang kebakaran di perairan Karang Jamuang saat perjalanan dari Pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean pada Rabu (13/8).

Kebakaran itu terjadi pukul 22.00 WIB. Akibatnya, kapal milik BUMN PT ASDP Indonesia Ferry harus putar balik ke Pelabuhan Gresik.

Keputusan itu diambil untuk keselamatan dan keamanan para penumpang beserta kru kapal yang berjumlah sekitar 200 orang.

Informasi yang dihimpun, kapal berangkat pukul 21:30 WIB dari pelabuhan Gresik hendak menuju Bawean. Kemudiaan saat perjalanan selang satu jam, sekitar di Perairan Karang Jamuang, kapal mengalami kebakaran.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden kapal kebakaran ini dan api berhasil dipadamkan. Nakhoda KMP Gili Iyang Supriyadi mengungkapkan korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran.

“Ini perjalanan balik Gresik, konsleting kabel elektrik,” ucap Supriyadi.

Peristiwa KMP Gili Iyang kebakaran itu juga terekam video oleh sejumlah penumpang kapal tersebut dan tersebut ke beberapa grup WhatsApp.

Dalam video tampak adanya percikan api di kapal tersebut sembari dilakukan pemadaman oleh petugas kapal. Para penumpang kapal panik, bahkan sudah memakai jaket pelampung untuk keselamatan.