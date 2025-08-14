Diduga Ngebut, 2 Pemotor Tewas Kecelekaan Tunggal di Kedung Cowek Surabaya

JPNN.com

Kamis, 14 Agustus 2025 – 14:09 WIB
Dua orang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan tunggal di Jalan Kedung Cowek Surabaya, Kamis (14/8). Foto: Dok. Command Center 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan tunggal melibatkan pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Kedung Cowek, Kenjeran, Surabaya, Kamis (14/8) pagi.

Insiden maut tersebut menewaskan dua orang yang merupakan pengendara dan penumpang motor.

Adapun identitasnya ialah HW (32) dan NR (19). Mereka merupakan warga Pamekasan, Madura.

Baca Juga:

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Syaifudin mengatakan kejadian itu bermula saat kendaraan sepeda motor bernopol M 6331 CB yang dikendarai HW berpenumpang NR melaju dari arah utara ke selatan.

”Korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi (ngebut). Sesampainya di TKP, sepeda motor tersebut tiba-tiba oleh hingga membentur median jalan atau trotoar.

Akibatnya, kedua korban dinyatakan meninggal dunia di tempat saat dicek oleh Tim TGC Dinkes Surabaya.

“Kedua korban terjatuh dan membentur patok kilometer. Akibat kecelakaan tersebut kedua korban meninggal dunia,” kata Imam.

Sementara itu, kerugian materiil akibat kecelakaan tersebut yakni kerusakan kendaraan sekitar Rp500 ribu. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

