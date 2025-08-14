Kecelakaan Maut di Gunungsari Surabaya, Pemuda Asal Wonokromo Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami pemuda berinisial SBP (21) warga Bendul Merisi, Wonocolo, Surabaya.

SBP dilaporkan tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Gunungsari, tepatnya di depan gapura Jogoloyo Gang 2, Kamis (14/8) dini hari.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian kecelakaan itu diterima Command Center 112 pukul 02.51 WIB. Setelah mendapatkan informasi itu, petugas meluncur dan tiba di lokasi tujuh menit kemudian.

“Saat petugas datang, korban sudah berada di tepi jalan dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Linda dalam keterangan tertulis.

Korban meninggal kecelakan tunggal saat mengendarai sepeda motor sport Honda CBR. Penyebab pasti kecelakaan sendiri masih diselidiki Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya.

Petugas gabungan dari BPBD, TGC Dukuh Pakis, Posko Terpadu Dukuh Pakis, Polsek Dukuh Pakis, dan Unit Laka Lantas melakukan pengecekan awal di lokasi. Tim medis TGC Dukuh Pakis menyatakan korban meninggal dunia di tempat.

"Korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis TGC Dukuh Pakis," jelasnya.

Jenazah korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans Dinsos ke kamar jenazah RS Bhayangkara. Keluarga korban turut mendampingi proses pemindahan.