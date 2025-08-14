Pemkot Surabaya Pastikan Proyek Infrastruktur Berlanjut Meski Anggaran Menyusut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 senilai Rp12,35 triliun.

Nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P-APBD itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada pimpinan DPRD dalam sidang paripurna, Rabu (13/8).

Eri menjelaskan revisi anggaran dilakukan salah satunya akibat turunnya penerimaan dari belanja opsen pajak sekitar Rp600 miliar, termasuk dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca Juga: BPKAD Jatim Gelar Workshop Tata Kelola Keuangan untuk Percepatan Laporan APBD

Walakin, dia menyatakan pembangunan infrastruktur tidak akan terhenti.

“Alhamdulillah, lewat pembiayaan alternatif sebesar Rp452 miliar dari Bank Jatim, proyek infrastruktur tetap bisa berjalan. Infrastruktur ini penggerak ekonomi,” ujar Eri.

Dalam P-APBD 2025, porsi belanja untuk fungsi infrastruktur dipertahankan pada angka 47,74 persen, sama seperti tahun sebelumnya.

Adapun fungsi kesehatan mendapat alokasi 20,35 persen dan pendidikan 20,91 persen. Menurutnya, meski kesehatan tidak memiliki mandatory spending, program seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi prioritas.

Penurunan pendapatan membuat APBD 2025 tersisa sekitar Rp11 triliun, dengan ruang belanja bebas hanya Rp1,75 triliun.