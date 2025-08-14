Cuaca Jawa Timur 14 Agustus 2025, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (14/8).
Paginya cuaca di seluruh wilayah cera hingga berawan.
Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.
Sorenya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.
Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-31 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
