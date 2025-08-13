Biaya Pembangunan JPO Baru di Jalan Tunjungan Surabaya Didanai Investor

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:25 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Tunjungan akan dibangun ulang dengan desain baru.

Pemerintah Kota Surabaya menggandeng investor untuk membiayai sepenuhnya proyek tersebut, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan JPO lama yang dibangun pada 1987 sudah tidak aman digunakan. Hasil kajian tim independen menunjukkan konstruksinya rapuh sehingga perlu segera dibongkar.

“Kalau dibiarkan, bisa roboh dan membahayakan warga. Karena itu, harus dibongkar dan dibangun lagi sesuai kebutuhan saat ini,” ujar Eri, Selasa (12/8).

Menurut Eri, kerja sama ini memberi kesempatan investor memanfaatkan area JPO sebagai lokasi reklame untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan.

Skema serupa, kata dia, pernah diterapkan pada pembangunan Taman Harmoni dan akan diterapkan di sejumlah kawasan lain.

Meski dibangun oleh pihak swasta, Eri meminta desain JPO baru tetap selaras dengan tata ruang dan estetika lingkungan sekitar.

“Bentuknya harus menyesuaikan kondisi sekarang, tidak tertutup, dan tetap terhubung dengan kawasan sekitar, termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola,” jelasnya.

Pembangunan JPO di Jalan Tunjungan Surabaya akan dibangun ulang dan didanai oleh investor.
