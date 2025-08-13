Jelang HUT ke-80 RI, Khofifah Sambangi Janda Perintis Kemerdekaan di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengunjungi kediaman Soetari (74) janda perintis kemerdekaan di Jalan Kapasari 7, Genteng, Surabaya, Rabu (13/8).

Kunjungan itu merupakan bagian dari tradisi tahunan Pemprov Jatim menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI.

Selain bersilaturahmi, anjangsana menjadi ajang untuk menyampaikan terima kasih kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, serta janda perintis kemerdekaan.

”Ini tradisi tahunan kita ya, menyapa, menyampaikan terima kasih, bersilaturahmi dengan keluarga pahlawan nasional, kemudian perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan,” ujar Khofifah.

Sejak pukul 09.30 WIB, warga, petugas kelurahan, dan kader Surabaya Hebat sudah menyambut kedatangan rombongan. Khofifah tiba sekitar pukul 10.00 WIB, mengendarai sendiri motor listrik United C2000 dari Gedung Negara Grahadi.

Dalam pertemuan, Khofifah berbincang hangat dengan Soetari, istri mendiang Rawan, perintis kemerdekaan. Dia menyerahkan souvenir sebagai bentuk penghargaan atas jasa almarhum.

“Terima kasih banyak Bu Khofifah. Meriah sekali, mudah-mudahan Ibu selalu sukses," ucap Soetari.

Khofifah juga mengundang Soetari untuk menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Gedung Grahadi.