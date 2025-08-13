RS Siloam Surabaya Hadirkan Robot Bedah Lutut Canggih dari Korea Selatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siloam Hospitals Surabaya menghadirkan CUVIS Robotic Surgical Assistant, teknologi bedah robotik mutakhir asal Korea Selatan untuk prosedur Total Knee Replacement (TKR).

Teknologi ini dirancang untuk membantu pasien osteoarthritis (OA) stadium lanjut yang mengalami nyeri lutut kronis, dengan hasil operasi lebih presisi, minim nyeri, dan pemulihan lebih cepat.

CUVIS menjadi satu-satunya sistem robotik di Indonesia yang mampu memotong tulang secara otomatis dengan presisi tinggi di bawah kendali penuh dokter bedah ortopedi.

Sistem ini memanfaatkan pemetaan lutut lewat CT-scan dan perencanaan digital tiga dimensi, bekerja secara real-time, meminimalkan trauma jaringan, menurunkan risiko infeksi, dan mempercepat pemulihan.

“CUVIS membantu kami melindungi jaringan sehat, mengurangi nyeri, dan membuat pasien lebih cepat kembali beraktivitas,” kata dr. Teddy Heri Wardhana, SpOT.

Dr. dr. Kukuh Dwiputra Hernugrahanto SpOT(K) menjelaskan teknologi ini memungkinkan operasi disesuaikan dengan anatomi unik tiap pasien sehingga hasil optimal dan risiko komplikasi bisa ditekan.

Peluncuran digelar dalam ‘Grand Launching Robotic Surgical Assistant for Knee Surgery’ di Main Lobby New Building Raya Gubeng, dihadiri manajemen Grup RS Siloam, mitra korporasi, dan asuransi.

CEO Grup RS Siloam Caroline Riady menyebut kehadiran CUVIS sebagai langkah penting transformasi layanan kesehatan di Indonesia.