FK Unusa Terima Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dari Universiti Sains Malaysia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (FK Unusa) menerima kedatangan Dr. Al Hafiz bin Ibrahim spesialis rehabilitasi medik dan dosen Universiti Sains Malaysia (USM).

Selama enam bulan dia akan mengikuti program internship di FK Unusa dan Rumah Sakit Haji Surabaya.

Di Rumah Sakit Haji, Dr. Al Hafiz berada di bawah supervisi Dr. dr. Rita Vivera Pane, Sp.KFR (K), FIPP, pakar pain intervention dan neuromuscular.

Program yang dijalani mencakup pelayanan klinis dan rehabilitasi, pelaksanaan prosedur medis, kolaborasi lintas profesi, serta kontribusi pada pengembangan layanan rumah sakit.

Wakil Dekan III FK Unusa, dr. Hotimah Masdan Salim, Ph.D., menyebut program ini sebagai peluang emas untuk memperkaya wawasan mahasiswa dan dosen.

"Mahasiswa bisa belajar langsung dari praktisi internasional, sementara dosen dapat memperluas jejaring akademik global. Sebaliknya, Dr. Al Hafiz juga akan memahami tata kelola dan penanganan pasien di Indonesia, khususnya dalam layanan rehabilitasi medik,” ujar Hotimah.

Baca Juga: Unusa bersama UNICEF Gandeng Pemprov dalam Program Fortifikasi Pangan Berskala Besar

Selama di Surabaya, Dr. Al Hafiz akan berbagi pengalaman, memberi supervisi klinis, memimpin workshop, dan menginisiasi riset bersama.

Dia berharap program ini membawa manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan kedokteran di Indonesia dan Malaysia.