Intip Keseruan 200 Penghuni Liponsos Keputih Lomba Semarakkan HUT ke-80 RI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana riang gembira menyelimuti Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Surabaya, Rabu (13/8).

Sebanyak 200 penghuni yang tediri dari Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), orang telantar antusias mengikuti kegiatan lomba dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Kali ini, Liponsos Keputih menggelar dua lomba, yakni estafet air dan fesyen show. Satu persatu para penghuni nampak antusias dengan kegiatan lomba yang diadakan setiap satu tahun sekali itu.

Mereka berlenggak-lenggok bak model di atas karpet mereka yang disediakan. Bukan memakai gau mewah, tetapi mengenakan kostum unik, seperti menirukan bayi dengan mengenakan popok.

Kepala Dinas Sosial Surabaya Mia Santi Dewi menjelaskan dari total 601 penghuni, hanya 200 yang bisa diajak untuk mengikuti kegiatan tersebut.

“Jadi, kami mengadakan lomba untuk warga yang ada di Liponsos, supaya mereka juga ikut merasakan kemeriahan hari kemerdekaan," kata Mia, Rabu (13/8).

Selain bertujuan untuk memeriahkan, kegiatan ini juga bertujuan agar penghuni tidak bosan ketika berdiam berdiam dalam waktu yang lama.

"Bosan juga kalau di ruangan terus, ini kami ciptakan supaya mereka ada kegiatan positif karena mereka tidak boleh terlalu lama menyendiri terus diem takutnya nanti ke mana-mana," ucapnya.