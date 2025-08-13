Agrinas Jaladri dan Unpad Kerja Sama Cetak SDM Unggul Perikanan Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mundurnya Angelo De Sousa Mota dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara karena ketiadaan anggaran tak menyurutkan langkah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Direktur Utama Agrinas Jaladri Kharisma Febriansyah menyatakan pihaknya tetap bekerja meski belum mendapat dukungan anggaran.

“Ya, kami tetap bekerja terus, enggak berhenti. Saya mendapat mandat dari Pak Prabowo untuk bekerja semaksimal mungkin di Agrinas Jaladri yang fokus di sektor kelautan,” ujar Kharisma di Surabaya, Rabu (13/8).

Kharisma enggan mengomentari mundurnya Angelo. Dia memilih fokus pada program yang sedang dijalankan, termasuk menjajaki berbagai kerja sama demi menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya, Agrinas Jaladri baru saja meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor, Bandung. Kerja sama ini meliputi penguatan SDM, riset terapan, hilirisasi inovasi, program magang, sertifikasi profesi, hingga rekrutmen tenaga kerja potensial dari lulusan Unpad.

“MoU ini langkah konkret menjembatani dunia pendidikan dan industri. Lulusan perguruan tinggi harus punya keterampilan praktis sesuai kebutuhan industri perikanan,” tuturnya.

Menurutnya, kemitraan ini menjadi bukti bahwa komitmen Agrinas Jaladri untuk memperkuat ketahanan pangan laut nasional tidak akan goyah.

“Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi di industri maupun organisasi, komitmen Agrinas Jaladri untuk terus maju, berkembang, dan menjadi garda terdepan dalam penguatan ketahanan pangan nasional tidak akan goyah,” ujar dia.