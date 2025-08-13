Robot CubeBot Karya Mahasiswa UMM, Solusi Cerdas Kurangi Main HP pada Anak

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 11:06 WIB
Sejumlah anak usia SD merakit robot edukasi, inovasi mahasiswa lintas program studi (prodi) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk mengatasi anak kecanduan gawai ANTARA/HO-UMM

jatim.jpnn.com, MALANG - Sejumlah mahasiswa lintas program studi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menciptakan robot edukasi untuk mengatasi kecanduan gawai pada anak-anak.

Robot yang diberi nama CubeBot itu dirancang khusus untuk mengalihkan perhatian anak dari handphone sekaligus merangsang perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka secara menyenangkan.

“Ketergantungan terhadap gawai sudah MENjadi masalah serius di kalangan anak SD, khususnya kelas 4 sampai 6. Kami menawarkan solusi kreatif melalui inovasi robot edukasi yang kami beri nama bernama CubeBot,” ujar anggota tim pengembang Muhamad Reza Pahlawan, Selasa (12/8).

Bermodalkan latar belakang di Teknik Elektro, Reza bersama dua rekannya dari jurusan yang sama, ditambah satu mahasiswa Akuntansi dan satu mahasiswa PGSD, membentuk tim multidisiplin.

Kolaborasi ini memastikan proyek berjalan lancar dari sisi teknis, keuangan, dan pedagogis. CubeBot pun dibuat ramah anak berkat kombinasi perangkat keras dan lunak yang dirancang dengan cermat.

Tak hanya sekadar robot, CubeBot membangun ekosistem pembelajaran interaktif. Robot ini diprogram menggunakan aplikasi MBlock berbasis blok visual drag and drop sehingga anak-anak mudah memahami logika dasar pemrograman.

“Jadi, untuk anak-anak bisa lebih mudah menggunakannya dan memprogram si robot ini. Mereka tidak langsung belajar coding yang rumit, tapi dimulai dengan hal-hal yang menyenangkan melalui CubeBot dan MBlock,” ujar Reza.

CubeBot sudah digunakan di beberapa sekolah, seperti SD Muhammadiyah 8 Malang dan SD Muhammadiyah 4 Malang, dan rencananya akan ditawarkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah lain.

CubeBot, robot modular rdukasi anak buatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
Sumber Antara
