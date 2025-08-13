Cuaca Malang Hari Ini, Pagi & Siang Gerimis di Wilayah Kabupaten

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (13/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang sampai malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Ngantang, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Ampelgading masih gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-30 derajat celsius.