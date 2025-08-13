UC Jadi Kampus Pertama Gelar Program Kesehatan Gratis Berskala Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana Corepreneur Universitas Ciputra (UC) ramai dipadati civitas academica, tenaga outsourcing, tenant, hingga warga sekitar yang antusias mengikuti Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Kegiatan ini menjadi istimewa karena UC tercatat sebagai perguruan tinggi pertama yang merespons inisiatif pemerintah dalam menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dengan menggandeng institusi pendidikan tinggi.

UC menurunkan 27 tenaga kesehatan dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, ditambah enam tenaga medis dari Puskesmas Made. Pemeriksaan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tes gula darah, tekanan darah, kesehatan gigi, penglihatan, kesehatan jiwa, skrining kanker leher rahim, hingga pemeriksaan paru.

Rektor UC Prof Dr Wirawan Endro Dwi Radianto, M.ScA, CA, Ak, mengatakan kegiatan ini adalah wujud komitmen kampus terhadap kesehatan komunitas.

“Kesehatan adalah fondasi produktivitas. Melalui program ini, kami ingin civitas akademika dan masyarakat sekitar dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan,” ujar Prof Wirawan, Selasa (12/8).

Salah satu peserta Listia Maya selaku Head Marketing UC mengaku kegiatan ini sangat membantu di tengah rutinitas kerja yang padat.

“UC memfasilitasi dengan baik sehingga di sela-sela pekerjaan pun kami bisa ikut memeriksakan kesehatan. Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin, bahkan ditambah pemeriksaan kolesterol dan lainnya,” tuturnya.

Wakil Dekan Bidang Operasional Fakultas Kedokteran UC, Dr dr Minarni Wartiningsih, M.Kes, FISCM, FISPH, mengingatkan pentingnya deteksi dini.