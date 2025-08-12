Lenovo Legion Terbaru Mendarat di RI, Spesifikasi Bikin Gamer Auto Ngiler

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lenovo resmi meluncurkan jajaran produk terbaru dari ekosistem Lenovo Legion di Indonesia. Peluncuran ini menegaskan visi Lenovo Legion ‘Reach Your Impossible’ untuk memberdayakan setiap gamer dan kreator agar dapat mencapai impian mereka melalui teknologi pintar yang mendukung performa luar biasa dalam pengalaman gaming maupun keseharian.

Legion bukan sekadar perangkat, melainkan pengalaman yang saling terhubung, meliputi laptop Legion dan Legion Pro terbaru dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2, desktop Lenovo Legion Tower, Legion Monitor, hingga aksesori gaming yang menyempurnakan setiap langkah penggunanya.

“Di Lenovo, kami percaya setiap gamer memiliki potensi untuk melampaui batas, baik di dunia virtual maupun dalam keseharian mereka. Oleh karena itu, kami membangun ekosistem Lenovo Legion lebih dari sekadar perangkat,” kata Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra, Selasa (12/8).

Menurutnya, Ini adalah pengalaman yang kohesif, dirancang untuk membekali para gamer.

“Dengan perangkat canggih, teknologi cerdas, serta dukungan layanan komprehensif perangkat ini membantu mereka mewujudkan potensi tersebut,” ujarnya.

Rangkaian inovasi ini tidak hanya menawarkan performa maksimal, termasuk kemampuan overclocking yang optimal, tetapi juga dilengkapi dengan sistem pendingin Legion ColdFront yang canggih, layar OLED yang memukau, serta keyboard Legion TrueStrike yang presisi dan responsif.

Peluncuran ini juga memperluas Legion Ecosystem yang kini lebih komprehensif, terdiri dari laptop, PC desktop, monitor, software Legion Space, serta berbagai aksesori penunjang untuk memberikan pengalaman gaming yang imersif.

Seri Lenovo Legion Pro – Kekuatan Gaming Generasi Berikutnya untuk Gamer Kompetitif!

Seri laptop gaming Legion Pro terbaru dirancang khusus untuk para gamer kompetitif. Dengan desain baru yang terkesan lebih tangguh dan premium, laptop ini siap bantu gamer memenangkan setiap pertandingan.